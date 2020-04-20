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近30座台灣燈會創作花燈落腳 北門保安宮入夜璀璨
2020台灣燈會落幕後，有近30座以鼠年為主題創作花燈，落腳台南北門蚵寮保安宮保安公園內，目前重新裝設完畢，入夜燈火璀璨吸睛，成為偏遠漁村新亮點。
2020台灣燈會日前在台中落幕， 蚵寮保安宮委員會與台中市政府、交通部觀光局接洽，將這30座作品運送至保安宮前保安公園，日來完成裝置。
其中，入口處最大一尊「爵士好鼠喜迎親」約2層樓高，入夜搭配不同造型燈光閃耀相當搶眼。另外，還有「老鼠娶親」等各種不同意象和台灣觀光景點展示，近來吸引不少大小朋友來欣賞，走進公園內有如體驗小型燈會，別有一番風情。
蚵寮保安宮說，除了廟方日前主動爭取，過程中也要感謝市議員謝財旺等人大力協助，而近來疫情升溫，遊客避免到人群出沒地點，歡迎來此散心賞花燈，但建議仍要維持適當社交距離，兼顧玩興與防疫需求。
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