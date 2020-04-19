新北市防疫堵破口 副市長督導臨檢KTV

國內新冠肺炎疫情前幾天曾經4天之內3度0確診，新北市政府擔心民眾因此降低警覺，今天晚上由副市長謝政達率領公安稽查小組至新莊區民安路星光大道KTV，督導警方執行臨檢稽查行動，呼籲民眾與業者都要遵循防疫規定，確保彼此健康與安全。

日前國內連續0確診，加上周末天氣晴朗，昨天新北市碧潭、烏來等風景區和商圈、夜市湧現人潮，KTV、夜店甚至還要排隊，市長侯友宜擔心民眾防疫警覺鬆懈，要求警方加強臨檢夜間營業場所，不能掉以輕心。

今天晚上新北市警察局安排至新莊區民安路星光大道KTV執行擴大臨檢，全店20間包廂，只有7間包廂有客人、共計不到20人，員警逐一進入包廂查驗民眾身分，並檢查有無保持社交安全距離、配戴口罩。副市長謝政達蒞臨宣導杜絕防疫漏洞，人人有責。

謝政達說，近2天之內有24名國軍官兵確診，足跡遍布全台，包含新北市在內的足跡，政府都有掌握，但細節暫時不透漏，今天晚上選在新莊臨檢，看看這裡防疫狀況。並強調新北市將持續針對轄內易群聚場所實施臨檢，全力阻絕任何疫情可能破口，並先期宣導，提醒民眾防疫意識，減少不必要、不當群聚，要讓防疫做到最好。

新莊警分局長林武宏指出，今晚因應中央流行疫情指揮中心政策，特别規劃擴檢勤務，動用警力60名，針對易群聚場所進行清查，避免居家檢疫、隔離者趁機外出趴趴走，造成疫情破口，更呼籲民眾應保持警覺，防疫沒有假期，唯有做好防疫措施，才能澈底抗疫，防堵疫情擴散。