新北市防疫堵破口 副市長督導臨檢KTV

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導
新北市副市長謝政達（右一）今晚督導警方擴大臨檢KTV，呼籲民眾與業者都要遵循防疫規定。記者林昭彰／翻攝
新北市副市長謝政達（右一）今晚督導警方擴大臨檢KTV，呼籲民眾與業者都要遵循防疫規定。記者林昭彰／翻攝

國內新冠肺炎疫情前幾天曾經4天之內3度0確診，新北市政府擔心民眾因此降低警覺，今天晚上由副市長謝政達率領公安稽查小組至新莊區民安路星光大道KTV，督導警方執行臨檢稽查行動，呼籲民眾與業者都要遵循防疫規定，確保彼此健康與安全。

日前國內連續0確診，加上周末天氣晴朗，昨天新北市碧潭、烏來等風景區和商圈、夜市湧現人潮，KTV、夜店甚至還要排隊，市長侯友宜擔心民眾防疫警覺鬆懈，要求警方加強臨檢夜間營業場所，不能掉以輕心。

今天晚上新北市警察局安排至新莊區民安路星光大道KTV執行擴大臨檢，全店20間包廂，只有7間包廂有客人、共計不到20人，員警逐一進入包廂查驗民眾身分，並檢查有無保持社交安全距離、配戴口罩。副市長謝政達蒞臨宣導杜絕防疫漏洞，人人有責。

謝政達說，近2天之內有24名國軍官兵確診，足跡遍布全台，包含新北市在內的足跡，政府都有掌握，但細節暫時不透漏，今天晚上選在新莊臨檢，看看這裡防疫狀況。並強調新北市將持續針對轄內易群聚場所實施臨檢，全力阻絕任何疫情可能破口，並先期宣導，提醒民眾防疫意識，減少不必要、不當群聚，要讓防疫做到最好。

新莊警分局長林武宏指出，今晚因應中央流行疫情指揮中心政策，特别規劃擴檢勤務，動用警力60名，針對易群聚場所進行清查，避免居家檢疫、隔離者趁機外出趴趴走，造成疫情破口，更呼籲民眾應保持警覺，防疫沒有假期，唯有做好防疫措施，才能澈底抗疫，防堵疫情擴散。

新北市政府警察局表示，防疫期間，將針對民眾易聚集、公眾得出入場所加強臨檢，全力阻絕任何疫情可能破口；另呼籲民眾勤洗手、配戴口罩，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所。

新北市副市長謝政達（右二）督導警方擴大臨檢KTV，呼籲民眾與業者都要遵循防疫規定。記者林昭彰／翻攝
新北市副市長謝政達（右二）督導警方擴大臨檢KTV，呼籲民眾與業者都要遵循防疫規定。記者林昭彰／翻攝
新北市警方今晚擴大臨檢KTV，呼籲民眾與業者都要遵循防疫規定。記者林昭彰／翻攝
新北市警方今晚擴大臨檢KTV，呼籲民眾與業者都要遵循防疫規定。記者林昭彰／翻攝
新北市警方今晚擴大臨檢KTV，呼籲民眾與業者都要遵循防疫規定。記者林昭彰／翻攝
新北市警方今晚擴大臨檢KTV，呼籲民眾與業者都要遵循防疫規定。記者林昭彰／翻攝

疫情 臨檢

延伸閱讀

防疫為重 沙烏地最高宗教機關籲齋戒月在家禮拜

德報肯定台灣防疫成果 將蔡總統與梅克爾並列

伊朗拚監獄防疫 囚犯暫時獲釋時限再延1個月

台南有女陪侍KTV復業 市府晚間聯合稽查移送裁罰

相關新聞

新北市防疫堵破口 副市長督導臨檢KTV

國內新冠肺炎疫情前幾天曾經4天之內3度0確診，新北市政府擔心民眾因此降低警覺，今天晚上由副市長謝政達率領公安稽查小組至新...

畜血流入中港大排？ 環保局：屠宰場在下游

新北市泰山區中港大排今下午突傳出濃烈惡臭，有民眾靠近查看後，竟發現溝渠中有疑似囤積的血塊，懷疑是附近屠宰場流出，環保局派...

新北中港大排驚見血塊 網：難道附近有屍體加工廠？

新北市泰山區中港大排今下午突傳出濃烈惡臭，有民眾靠近查看後，竟發現溝渠中有疑似血液囤積的區塊，立即撥打1999市民熱線通...

泰山貴子坑溪整治 水利局：增12座公園15公頃綠地

新北市泰山區中港西路旁的貴子坑溪，因兩側工廠常有不肖業者偷排廢水，導致溝面混濁，飄出惡臭，嚴重影響居民生活品質及生態，隨...

影／周末景點、步道湧現人潮 侯友宜：該封的一定封

周末天氣舒適，各地風景區又出現人潮，新北市長侯友宜表示，出現了幾天零確診，大家就心情放輕鬆，「千萬不可以」，侯友宜強調，...

影／茶壺山湧現遊客一度管制 九份金山老街相對冷清

新北市瑞芳金瓜石茶壺山今天上午出現人潮，過去熱門的九份、金包里老街相對冷清。瑞芳區公所及警方上午10點在茶壺山停車場啟動...

防疫愛心不中斷 深坑聖慈山及北港朝天宮捐17萬救助金

因應新冠肺炎疫情肆虐，深坑聖慈山慈誠寺除了取消平安圍爐餐會，善慈山慈誠寺住持常源方丈，更與寰宇媽祖文化國際交流協會理事長...

新泰塭仔圳都市計畫5月發布 侯友宜：不會再等了

延宕多年的「新莊、泰山塭仔圳市地重劃」都市計畫案，3月經內政部及新北市都市計畫委員會審議通過，重劃計畫書草案已提報內政部...

台鐵百年第1人 她當上電務分駐所主管

台鐵營運百年以來，出現首位電務處分駐所女性主管詹千嬅，台鐵人說，她真的很優秀，是我們的驕傲。

淡水商圈午後恐現人潮 老街段限500人

台灣一周出現3日零確診，加上周末的好天氣，風景區再次湧現人潮，新北市長侯友宜也要求各區長實施人流控管，平常熱門的淡水老街...

啟動2階段分流 新北4觀光景點現管制人車潮

新冠肺炎疫情衝擊觀光產業，為兼顧防疫與業者生計，新北市政府規畫在各觀光景點實施人潮分流措施，並採2階段措施管制，新北市觀...

瑞芳步道昨擠滿千人 今上午管制勸離四百輛車

中央流行疫情指揮中心4月17日宣布零確診後，是繼4月14日、16日後，4天內3度「零確診」，也讓不少民眾趁這周末好天氣出...

熱門新聞

影／宜蘭美景抹茶山遊客爆量大增5倍 密密麻麻根本寸步難行

台中大坑登山現人潮 管制人員：山上已不安全

又見宗教放生台東網路鄉民撻伐 縣府：可重罰250萬元

這樣不ok！賞螢遊客在復育棲地搭帳篷、點營燈

義大世界列入染疫足跡禁止進入 情侶：有猜到不意外

影／高美濕地下午出現人潮 遊客：海邊安全啦！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。