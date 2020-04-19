里長大小聲／殯葬法事頻擾民 新海里長蔡慶發求安寧

新北市立殯儀館位在板橋精華地段，長期以來造成鄰近新海里民痛苦，市府多次計畫遷移都無法成功。里長蔡慶發說，如果無法遷走殯儀館，至少希望可維持住宅區基本安寧；殯葬處長黃秀川則表示，近年已裁罰業者30多件違規。

新海里有1200多戶、近4千居民，許多居民住了近40年，早年未升格直轄市時，當地屬舊板橋市郊較偏僻，但都市發展快速，如今板橋寸土寸金，市府和當地民眾都希望遷走殯儀館，土地才能釋出運用。

日前才發生新海里民抗議業者疑似要在住宅居設洗屍間，雖然後來發現是誤傳，卻再次激起里民希望殯儀館和殯葬業者遷離的想法。蔡慶發說，殯儀館位在住宅區旁，數十年來造成很大困擾，生活品質差，房價地價也始終低迷。

「如果只是開公司還好，問題是有的會暗中做法事。」蔡慶發說，部分殯葬業者私設會館，晚間做法事，帶給里民極大心靈恐懼，有人只好便宜賣掉房子搬走。蔡慶發曾多次勸導業者，希望他們不要在住宅區做法事，但有的業者口頭答應，事後依然故我，讓他也非常頭痛。

黃秀川說，過去曾考慮遷往三峽或五股等地，但只要消息傳出，馬上就有人反彈，甚至曾發生抬棺抗議，市府也非常無奈。

黃秀川說，殯儀館全年365天運轉，沒有妥當去處就無法停下，只能針對現有情況協助新海里民解決問題，近年來已經裁罰業者30多次，也多次要求業者自制，避免影響住宅區安寧。