進度延後 瑞三選煤場拚後年開放

新北市瑞芳猴硐地區的瑞三選煤廠曾是全台最先進的選煤廠房，荒廢約30年，曾被形容為「像被炸彈炸過」，新北市政府去年7月開工展開修復，不過因為文資審議延遲3、4個月，新北觀旅局長張其強昨天強調，仍會力拚2022年完成主體及全台第一座電貨梯的修復，並且對外開放，讓民眾實地體驗北台灣過去的礦業文化。

監督機關新北文化局指出，依文資法規定，歷史建物修復必須有文資審議才可以施工，瑞三選煤廠修復工程審議期間並未有問題，有全力協助召開文資審議，不過審議需要時程，3、4個月屬於正常。

文化局表示，瑞三選煤廠修復工程去年7月開工，去年底就進行文資審查，審核後有意見再修正，最後才送中央文資局。

觀旅局指出，文資審議今年1月30日已由文化部文資局核定通過，主要以局部修復殘跡保存的活化展示空間為原則，修復後包括礦業場域、手選台、木造貨梯及洗煤機等當時工具，都開放遊客入內參觀，並結合當地志工進行導覽。

瑞三礦業公司由礦業鉅子李建興於1934年創設，開啟猴硐地區礦業的扉頁，煤產量在1970年代達到巔峰，直到1990年收坑停產，現址有瑞三礦業公司選煤廠的廠房、機具、運煤車鐵軌等設施，以及礦工浴室及宿舍空間。

瑞三礦業選煤廠曾是全台最先進的選煤廠房，在台灣煤礦業發展史上有重要歷史地位，廠房主體為3層樓建築，1樓為鋼筋混凝土結構，2樓以上為木構造，主建築物東向有台灣第一部貨用升降梯，2005年登錄為新北市歷史建築。