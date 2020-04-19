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畜血流入中港大排？ 環保局：屠宰場在下游

聯合報 / 記者吳亮賢 / 新北即時報導
新北市泰山區中港大排今下午驚見疑似囤積的血塊。圖 / 擷取自臉書
新北市泰山區中港大排今下午驚見疑似囤積的血塊。圖 / 擷取自臉書<ㄨㄚ是泰山人>

新北市泰山區中港大排今下午突傳出濃烈惡臭，有民眾靠近查看後，竟發現溝渠中有疑似囤積的血塊，懷疑是附近屠宰場流出，環保局派員稽查後，現場未發現明顯異味及血水殘留，經採集水樣，也無重金屬及急毒性反應，另環保局也證實，附近確有屠宰場，但是位於下游河段，後續將持續追蹤。

一名網友今下午在「ㄨㄚ是泰山人」PO出照片，「這是今天在中港西路與全興路交叉口拍到，中港大排發出極惡的臭味且有類似血液的囤積，發起18甲住戶大家一起來向政府（1999）里長、議員、民代反應，請願管理上游污水排放，維持施工期間大家的居住品質。」

該網友也表示，自己已撥打1999反應，不知道是不是上游有豬隻或其他動物的屠宰場，「附近真的臭氣沖天，看到這畫面更加噁心」，底下則有網友回應，「難道附近有屍體加工廠，恐怖歐」，也有人說「己數十年了見怪不怪」，「昨晚惡臭飄散一整晚，有時有化學味及豬屎味等等的⋯打1999也沒用了。」

環保局則回應，今傍晚18時許已派員前往查看，現場未發現明顯異味及血水殘留情形，於該址採集水樣後，水色略濁，pH7.48、水溫27.1度，經快篩試劑檢測，未發現有重金屬及急毒性反應，沿線巡查也未發現有異常廢水排放情事。

環保局表示，該流域已納入本府河川治理平台，將進行階段性整治，將不定期查驗沿線列管事業防治設備功能及放流水水質，倘發現有違法或超標情事，將依法告發。

另對於民眾懷疑是屠宰場流出的血水，環保局說，附近確實有屠宰場，曾在去年因水質超標被開單，不過該場是在本案發生之下游河段，後續也將持續追蹤。

新北市泰山區中港大排今下午驚見疑似囤積的血塊。圖 / 擷取自臉書
新北市泰山區中港大排今下午驚見疑似囤積的血塊。圖 / 擷取自臉書<ㄨㄚ是泰山人>

港大

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