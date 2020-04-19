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新北中港大排驚見血塊 網：難道附近有屍體加工廠？

聯合報 / 記者吳亮賢 / 新北即時報導
新北市泰山區中港大排今下午驚見疑似血液的區塊。圖 / 擷取自臉書
新北市泰山區中港大排今下午驚見疑似血液的區塊。圖 / 擷取自臉書<ㄨㄚ是泰山人>

新北市泰山區中港大排今下午突傳出濃烈惡臭，有民眾靠近查看後，竟發現溝渠中有疑似血液囤積的區塊，立即撥打1999市民熱線通報，照片PO上臉書地方社團「ㄨㄚ是泰山人」後，也引起網友熱議，有人說「難道附近有屍體加工廠，恐怖歐」，也有人抱怨，打1999也沒用了，這幾年家人打了N百通，還是一樣。」

泰山區中港大排因兩側工廠林立，長年排入工廠及家庭廢水，經常傳出惡臭，當地民眾苦不堪言，為此新北市水利局去年起施作子母溝工程，希望能加快流速，減少淤積及臭味。

但一名陳姓網友今下午在「ㄨㄚ是泰山人」PO出照片，「這是今天在中港西路與全興路交叉口拍到，中港大排發出極惡的臭味且有類似血液的囤積，發起18甲住戶大家一起來向政府（1999）里長、議員、民代反應，請願管理上游污水排放，維持施工期間大家的居住品質。」

陳姓網友也表示，自己已撥打1999反應，不知道是不是上游有豬隻或其他動物的屠宰場，「附近真的臭氣沖天，看到這畫面更加噁心」，底下則有網友回應，「難道附近有屍體加工廠，恐怖歐」，也有人說「己數十年了見怪不怪」，「昨晚惡臭飄散一整晚，有時有化學味及豬屎味等等的⋯打1999也沒用了，這幾年家人打了N百通，還是一樣。」

目前環保局已派員進行調查，詳細廢水來源及成分，仍待釐清。

拍下照片的陳姓網友表示，「發起18甲住戶大家一起來向政府（1999）里長、議員、民代反應，請願管理上游污水排放。」圖 / 擷取自臉書
拍下照片的陳姓網友表示，「發起18甲住戶大家一起來向政府（1999）里長、議員、民代反應，請願管理上游污水排放。」圖 / 擷取自臉書<ㄨㄚ是泰山人>
新北市泰山區中港大排今下午驚見疑似血液的區塊。圖 / 擷取自臉書
新北市泰山區中港大排今下午驚見疑似血液的區塊。圖 / 擷取自臉書<ㄨㄚ是泰山人>

屍體 污水

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