新北明舉行兵棋推演 若爆發社區感染民眾將禁足21天

新冠肺炎疫情持續升溫，新北市繼上月舉辦大規模演習後，今（廿）日在進一步舉行「擴大管制（封城、禁足）兵棋推演」，新北市府官員透露，自「三零」紀錄到遽增20多例確診，新北市政府官員透露，此現象凸顯兵推的必要性，一旦爆發社區感染，新北將擴大管制，並要求民眾在家「禁足」21天。

新北市長侯友宜日前表示，防疫要做最壞的打算、最好的準備，因應疫情侯今上午在市府六樓大禮堂舉辦兵推，並邀請中央流行疫情指揮中心指揮官、北區醫療網指揮官張上淳及台北、基隆、宜蘭、桃園縣市首長均參加。

兵推是假設疫情擴大、中央宣布封城或禁足等擴大管制，模擬新北市物資整備及防搶、人車流管制措施、醫療資源、環境清消及學生教育等。

市府官員指出，兵推會分為三階段，包含擴大管制初期、擴大管制執行期及撤除擴大管制，主要疫情破口先設定於人口密集度及確診人數較多的板橋與中和地區。

依照社區感染推演確診人數達到一定程度時，屆時會報請中央下達緊急命令並執行擴大管制，推演共分為15議題45項目。

根據兵推，若板橋及中和地區爆發嚴重社區感染，市府將實施擴大管制，並採取「高度管制、低度活動」方式，排除新北29區公務人員及警消等管制必要人力外，一般民眾除獲核定可外出採購民生物資者外，其他均須在家「禁足」21天，民生以外的商業活動皆暫停，大眾運輸則減班，並視疫情調整政策時程。

官員表示，儘管近日出現「三零」紀錄，讓民眾認為疫情趨緩到處走動，甚至有人質疑為何還須兵推，但自敦睦艦隊爆出軍艦確診20多案例，凸顯疫情的不確定性，並證實這是最佳超前部屬兵推的時刻，否則，若等到疫情更加嚴峻才擴大管制，地方政府一時恐不知如何執行。