泰山貴子坑溪整治 水利局：增12座公園15公頃綠地

新北市泰山區中港西路旁的貴子坑溪，因兩側工廠常有不肖業者偷排廢水，導致溝面混濁，飄出惡臭，嚴重影響居民生活品質及生態，隨著新泰塭仔圳都市計畫5月將發布，侯友宜強調會盡快完成貴子坑溪整治，「做出國際水準，比中港大排更漂亮」，水利局則表示，未來沿岸將打造12座公園、15公頃綠地，讓貴子坑溪變成會呼吸的河川。

貴子坑溪源頭位於泰山區南端，全長約5.2公里，主要流域為泰山區東部，並從泰林路、新五路橋下流至五股區邊界，由於兩側工廠林立，且長年排入工廠及家庭廢水，混濁又散發惡臭，被當地人謔稱為「黑龍江」。

侯友宜今至泰山文程路視察塭仔圳都市計畫案時，正好就位於貴子坑溪旁，現場還可聞到陣陣臭味，侯也表示，隨著塭仔圳啟動重劃，貴子坑溪、塔寮坑溪的整治也要加速進行，「做出國際水準，一定要比中港大排更漂亮，變成大家喜歡來的親水藍帶。」

水利局長宋德仁指出，貴子坑溪整治分三部曲進行，第一階段為改善渠道水流不順、淤積惡臭的問題，從去年開始施作子母溝，第一標民生路至新五路近期就會完工，第二標新五路至中港抽水站，這個月就會發包，預計年底完工。將可使流速加快，減少臭味，提升居民生活品質。

第二階段則為泰山汙水下水道接管，預計2024年完工，屆時將完成2萬3千戶接管，接管率達90%；最後一階段則是結合塭仔圳重劃，跟地政局合作打造4.8公里的「新北之心」景觀河廊，並新增12座公園、15公頃綠地，讓貴子坑溪成為會呼吸的河川。