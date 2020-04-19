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影／周末景點、步道湧現人潮 侯友宜：該封的一定封
周末天氣舒適，各地風景區又出現人潮，新北市長侯友宜表示，出現了幾天零確診，大家就心情放輕鬆，「千萬不可以」，侯友宜強調，針對風景區，會實施人流管制，「人潮一多，該封的一定會封。」但侯友宜也坦承，最困難執行的就是登山步道，因為不盡然在風景區內，而且每一個步道的情形都不一樣，他已經請里幹事以及當地警政單位，到現場實地了解。
至於，國民黨主席江啟臣上任後，有意指派5席縣市長為國民黨指定中常委，高雄市長韓國瑜已經表示同意，但新北市長侯友宜遲未表態。今天再度被媒體詢問是否會接國民黨中常委，甚至出手救韓。對此，侯友宜仍沒鬆口，只說接哪一些位子都不重要，最重要的是自己的角色，會把新北市長跟黨員的角色做好，「其他的我們該擔的，我們就會去幫忙」。
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