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一夜驗完744人 指揮中心改口：軍艦群聚暫不分境內外

防漏洞！ 7移工常出沒地 新北籲保持社交距離

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北勞工局今針對移工常出沒在新北7地點進行宣導，呼籲與他人保持社交距離，避免交叉感染。圖／新北勞工局提供
新北勞工局今針對移工常出沒在新北7地點進行宣導，呼籲與他人保持社交距離，避免交叉感染。圖／新北勞工局提供

台灣日前在新冠肺炎疫情歷經4天3度0確診後，中央流行疫情指揮中心今宣布新增22例新冠肺炎確診個案，新北勞工局也針對移工常出沒在新北7地點進行宣導，呼籲與他人保持社交距離，避免交叉感染。

由於移工較難獲取防疫資訊，新北勞工局長陳瑞嘉說，板橋火車站為3鐵共構，再加上環狀線通車，附近又有府中和新埔商圈，移工經常會在板橋火車站轉車，或下站前往商圈，自本周起將連續7周到車站、捷運站、商圈對移工進行宣導。

勞工局外勞科長廖武輝說，移工領有健保卡也可前往購買口罩，若移工都在工廠內工作，雇主應協助移工前往購買口罩；另外，若有雇主不讓移工購買口罩，卻要求未配戴口罩將有逞罰性扣款，雇主就違法勞基法，移工可依法申訴。

廖武輝表示，新冠肺炎疫情爆發時，已與各雇主聯繫並宣導，必須讓移工取得口罩，若不方便外出購買，也都由雇主協助，目前未有相關違規狀況。

勞工局指出，宣導人員以4國語言，向移工說明社交距離為室內為1公尺以上、室內為1.5公尺以上，並告知若無法保持社交距離，應正確配戴口罩，加強手部清潔消毒，若雇主發現移工有發燒、咳嗽等身體不適症狀，請盡速陪同就醫。

新北勞工局今針對移工常出沒在新北7地點進行宣導，呼籲與他人保持社交距離，避免交叉感染。圖／新北勞工局提供
新北勞工局今針對移工常出沒在新北7地點進行宣導，呼籲與他人保持社交距離，避免交叉感染。圖／新北勞工局提供

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