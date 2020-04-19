防漏洞！ 7移工常出沒地 新北籲保持社交距離

台灣日前在新冠肺炎疫情歷經4天3度0確診後，中央流行疫情指揮中心今宣布新增22例新冠肺炎確診個案，新北勞工局也針對移工常出沒在新北7地點進行宣導，呼籲與他人保持社交距離，避免交叉感染。

由於移工較難獲取防疫資訊，新北勞工局長陳瑞嘉說，板橋火車站為3鐵共構，再加上環狀線通車，附近又有府中和新埔商圈，移工經常會在板橋火車站轉車，或下站前往商圈，自本周起將連續7周到車站、捷運站、商圈對移工進行宣導。

勞工局外勞科長廖武輝說，移工領有健保卡也可前往購買口罩，若移工都在工廠內工作，雇主應協助移工前往購買口罩；另外，若有雇主不讓移工購買口罩，卻要求未配戴口罩將有逞罰性扣款，雇主就違法勞基法，移工可依法申訴。

廖武輝表示，新冠肺炎疫情爆發時，已與各雇主聯繫並宣導，必須讓移工取得口罩，若不方便外出購買，也都由雇主協助，目前未有相關違規狀況。