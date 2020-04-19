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防疫愛心不中斷 深坑聖慈山及北港朝天宮捐17萬救助金

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
深坑聖慈山慈誠寺常源方丈（右）與北港朝天宮董事長蔡咏锝（右4）合捐500份物資包及17萬急難救助金，由新北市社會局長張錦麗局長（左3）代收。記者胡瑞玲／攝影
深坑聖慈山慈誠寺常源方丈（右）與北港朝天宮董事長蔡咏锝（右4）合捐500份物資包及17萬急難救助金，由新北市社會局長張錦麗局長（左3）代收。記者胡瑞玲／攝影

因應新冠肺炎疫情肆虐，深坑聖慈山慈誠寺除了取消平安圍爐餐會，善慈山慈誠寺住持常源方丈，更與寰宇媽祖文化國際交流協會理事長、北港朝天宮董事長蔡咏锝合捐500份民生物資及17萬急難救助金，目前新北已媒合逾5千800萬元市值物資及善款，其資金也將用於明日啟動7個行政區就業服務站的申請。

此次捐款今由新北市社會局長張錦麗及議員陳儀君等人到場代表受贈和致意，張錦麗表示，她代表新北市長侯友宜參加祈安息瘟錫福法會，盼藉由宗教祈福活動，祈求疫情趕快過去，讓民眾生活早日恢復正常。

常源方丈表示，聖慈山慈誠寺每年會舉辦各式法會，原本今年農曆3月規畫舉辦聯合祝聖梁皇法會暨弱勢家庭及獨居老人平安圍爐餐會，然鑑於疫情因素，取消餐會並改辦「啟建護國祈安息瘟錫福勝會大典」。

大典後捐贈民生物資，盼捐贈的物資能減輕社工張羅弱勢家庭民生物資辛勞，而蔡咏锝因爲方丈好友，得知方丈要辦理法會及捐增物資，也一同響應，兩人共捐500份及急難救助金17萬元，其中10萬給社會局、深坑區公所5萬、深坑消防分隊2萬。

新北市社會局長張錦麗指出，「新北市好日子愛心大平台」因應新冠肺炎疫情成立防疫基金，迄今已有逾5千800萬元來次社會各界的捐款及市值物資，包含市值逾3000萬物資及2000多萬捐款來幫助弱勢家庭。

侯友宜指示開辦的「好來工作」以工代賑計畫，來補中央「安心即時上工計畫」的不足，也將撥用約1000萬防疫基金來推動，並將在20日於板橋、三重、中和、新莊、汐止、新店、淡水等7個就業服務站接受失業民眾和弱勢家庭的申請。

中央日前推出「安心即時上工計畫」，規定必須在半年內有投保合計2個月以上，侯認為此舉反讓長期失業者等弱勢家庭無法納入，因此另推「好來工作」以工代賑計畫，放寬條件，不用受到投保滿2個月的限制，讓長期失業者能真正獲得及時雨。

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