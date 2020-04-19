新泰塭仔圳都市計畫5月發布 侯友宜：不會再等了

延宕多年的「新莊、泰山塭仔圳市地重劃」都市計畫案，3月經內政部及新北市都市計畫委員會審議通過，重劃計畫書草案已提報內政部預審，新北市長侯友宜今上午至泰山塭仔圳重劃區視察時表示，5月分將公告都市計畫，重劃計畫書預計6月公告，「不會再等了，今天不做明天一定後悔」，預計明年動工，最快114年完成第一區、115年完成第二區。

侯友宜指出，北台灣的主軸就在新泰這個中心點，只要能夠開發，就可翻轉新北、帶動大台北發展，尤其機捷開通以後，國際人士進到新北市，看到都是鐵皮屋，有礙觀瞻，再加上居民多年殷切期待，開發一定是勢在必行。

侯友宜表示，經與內政部不斷溝通協調，新北市將在5月分公告都市計畫，6月公告重劃計畫書，「不會再等了，在我任內一定開發，不然換人做還是再等，我完全沒有選票的考量，今天不做明天一定後悔，不然等到大家老了、走了以還看不到。」

對於爭議許久的產專區設置，侯友宜則坦言，「4公頃到底符合不符合期待，我也沒有把握」，所有工廠都希望在地安置，但有相當的困難度，會盡全力輔導，並清楚說明地上物拆遷補償，讓大家能夠了解。

地政局表示，塭仔圳都市計畫經內政部及新北市都委會審議通過，重劃計畫書已提報內政部預審，中正路以北第一區預計6月公告重劃計畫書，8月公告地上物拆遷補償費；中正路以南第二區12月公告重劃計畫書，明年2月公告地上物拆遷補償費。整體工程明年動工，第一區預計114年完工，第二區預計115年完工。