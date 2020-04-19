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淡水商圈午後恐現人潮 老街段限500人

聯合報 / 記者吳亮賢 / 新北即時報導
淡水老街商圈商圈今上午人潮不多。記者吳亮賢 / 攝影
淡水老街商圈商圈今上午人潮不多。記者吳亮賢 / 攝影

台灣一周出現3日零確診，加上周末的好天氣，風景區再次湧現人潮，新北市長侯友宜也要求各區長實施人流控管，平常熱門的淡水老街商圈，今上午雖未出現人潮，但區長巫宗仁表示，下午2點後恐會湧現遊客，路幅狹窄的公明街將控制在500人以下，中正路則禁止車輛進入。

當地業者指出，今上午淡水老街人潮冷清，路上行人三三兩兩，比以往同時段少了6成以上，就連平時大排長龍的阿婆鐵蛋及古早味蛋糕等名店，也僅有少數人購買。

區長巫宗仁表示，雖上午人潮沒有很多，但下午2點後才是關鍵，屆時恐湧現遊客，因此會配合警方，於老街尾段(中正路)管制汽車進入，針對路幅窄小的公明街，則會派員在出入口以計數器控管，大約控制在500人以下，若超過，會舉牌管制人流。

淡水老街商圈商圈今上午人潮不多。記者吳亮賢 / 攝影
淡水老街商圈商圈今上午人潮不多。記者吳亮賢 / 攝影
平時大排長龍的阿婆鐵蛋及古早味蛋糕等名店，也僅有少數人購買。記者吳亮賢 / 攝影
平時大排長龍的阿婆鐵蛋及古早味蛋糕等名店，也僅有少數人購買。記者吳亮賢 / 攝影

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