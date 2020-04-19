聽新聞
test
0:00 / 0:00
淡水商圈午後恐現人潮 老街段限500人
台灣一周出現3日零確診，加上周末的好天氣，風景區再次湧現人潮，新北市長侯友宜也要求各區長實施人流控管，平常熱門的淡水老街商圈，今上午雖未出現人潮，但區長巫宗仁表示，下午2點後恐會湧現遊客，路幅狹窄的公明街將控制在500人以下，中正路則禁止車輛進入。
當地業者指出，今上午淡水老街人潮冷清，路上行人三三兩兩，比以往同時段少了6成以上，就連平時大排長龍的阿婆鐵蛋及古早味蛋糕等名店，也僅有少數人購買。
區長巫宗仁表示，雖上午人潮沒有很多，但下午2點後才是關鍵，屆時恐湧現遊客，因此會配合警方，於老街尾段(中正路)管制汽車進入，針對路幅窄小的公明街，則會派員在出入口以計數器控管，大約控制在500人以下，若超過，會舉牌管制人流。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言