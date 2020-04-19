淡水商圈午後恐現人潮 老街段限500人

台灣一周出現3日零確診，加上周末的好天氣，風景區再次湧現人潮，新北市長侯友宜也要求各區長實施人流控管，平常熱門的淡水老街商圈，今上午雖未出現人潮，但區長巫宗仁表示，下午2點後恐會湧現遊客，路幅狹窄的公明街將控制在500人以下，中正路則禁止車輛進入。

當地業者指出，今上午淡水老街人潮冷清，路上行人三三兩兩，比以往同時段少了6成以上，就連平時大排長龍的阿婆鐵蛋及古早味蛋糕等名店，也僅有少數人購買。