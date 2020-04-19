啟動2階段分流 新北4觀光景點現管制人車潮

新冠肺炎疫情衝擊觀光產業，為兼顧防疫與業者生計，新北市政府規畫在各觀光景點實施人潮分流措施，並採2階段措施管制，新北市觀光旅遊局表示，目前新店碧潭、烏來、猴硐及十分停車場因滿5成，已進行車潮管制。

新北觀光景點落實2階段管制落實人潮分流，第1階段，若現場即時監視系統影像顯示，停車場容量達到百分之五十，但人潮未達管制標準時，會先暫時關閉停車場。

新北市府也會透過新北市政府LINE、「新北旅客」臉書粉絲團及新北市觀光旅遊網即時通知，呼籲民眾暫時勿前往該景點。

若人潮不斷增加，達到管制標準，將啟動第2階段人車潮管制，若民眾不配合並拒絕離開，將依觀光發展條例開罰五千至十萬元，車輛亂停則依道路交通管理處罰條例處以三千至六千元罰款。

觀旅局表示，截至中午12點20分止，新店碧潭、烏來、猴硐及十分停車場容量因滿5成，已經啟動車潮管制，車輛採一進一出，而九份停車場尚未滿位。

另外，各景區人潮均未達管制標準，因此僅先管制車輛及停車場，並視人潮數量啟動第2階段人車潮管制措施。