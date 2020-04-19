瑞芳步道昨擠滿千人 今上午管制勸離四百輛車

中央流行疫情指揮中心4月17日宣布零確診後，是繼4月14日、16日後，4天內3度「零確診」，也讓不少民眾趁這周末好天氣出遊，目前新北瑞芳區的報時山、茶壺山、劍龍稜和淡蘭北路等步道，因為人潮湧現，已實施停車場車輛管制，並在入口管制民眾上山。

瑞芳區長王坤南說，清明連假期間瑞芳地區的步道只有1、2成的人，但近期零確診後，不少民眾都「鬆懈了」，紛紛前往步道，昨車輛就把平面道路阻塞，山上預估就擠入900到1000人，因有交叉感染風險，今一早8點就交管。

還沒有新冠肺炎也沒這麼多人，王坤南指出，今8、9點管制到中午，勸離的車子就有3、4百輛，目前停車場已做管制，也對人潮勸阻，未來51勞動節連假都會進行管制，避免人潮群聚。

王坤南表示，在人潮及車潮管制期間，人、車違反相關規定者，將依發展觀光條例第64條規定，將處以罰款5千以上，最高可達10萬元罰款，並依道路交通管理處罰條例第33條，對車輛駕駛人罰鍰3千至6千元的罰鍰。

新北觀旅局指出，碧潭、烏來、猴硐及十分停車場均滿50％，車輛一進一出，九份停車場未滿位，各景區人潮均未達管制標準，若人潮達標，就會派出現場人員疏散人群。