修復瑞三選煤廠 新北：歡迎合作拍戲、打造園區

新北觀旅局正修復猴硐地區的瑞三選煤廠，同時進行整體計畫，觀旅局長張其強說，朝向打造五Ｏ年代老台灣情境規劃，以音樂、美食呈現礦工生活，也歡迎業者與新北合作，不論是拍戲或是開發文創園區，都能讓更多人知道猴硐，並帶來人潮。

張其強指出，目前正規劃，讓遊客從侯硐火車站出站，就能體會五Ｏ、六Ｏ年代的老台灣的情境裡，主要以音樂為主，不只是台語歌曲，也要有國語歌曲，甚至能打造黑膠唱片館，或是古早的台灣放送亭，呈現「聲音的老台灣」。

張其強說，礦工的生活離不開音樂，下工後聽廣播，也有像林垂立是做音樂的礦工子弟，除了音樂，也以食物串場，包含燒肉粽、糯米腸、龍鳳腿、礦工便當、甜酒釀，臘肉，塑造當地獨特性，也符合歷史感。

歡迎業者來合作，張其強表示，只要願意結合音樂、煤礦、觀光等這些老台灣元素，不管是做影城、文創園區，可以一開始就與新北合作，像拍戲可以按照劇本的需要整修或改建，也能同步營造周邊房舍或街道。

張其強說，到時候戲拍完，園區也可對外啟用，打造的街景像是麵店，服飾店也做原址保留，不論是賣的飲食、服裝都能繼續，就不會有拍完就拆掉的問題，或是如何保留的問題。