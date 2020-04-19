海軍敦睦艦隊700官兵送檢 侯友宜：配合中央防疫做到位

海軍敦睦遠航支隊出訪帛琉返國後，3人確診新冠肺炎，引發各界譁然，中央流行疫情指揮中心緊急召回700多名官兵，分別送往北、中、南多處集中檢疫所隔離採檢。對此新北市長侯友宜今也表示，「針對海軍敦睦艦隊帶來的衝擊，新北市需要支持的，一定會全力配合中央指令，把需要隔離、檢疫的對象做到位。」

中央流行疫情指揮中心18日公布國內新增3例境外移入病例，為海軍敦睦遠航支隊3名官兵，均為20多歲男性，住同寢室。2月21日登艦實習，3月12日至15日停靠帛琉，離開後於公海航行約30天，4月15日回我國軍港下船。

指揮中心表示，敦睦遠航支隊共3艘軍艦，官兵及學生合計700多人，已進行相關疫調，並入住集中檢疫所進行隔離採檢。檢驗結果最快今日下午公布。