0確診又好天氣風景區恐現人潮 侯友宜：該封的一定會封

台灣近期出現3天0確診，振奮全國，再加上周末天氣舒適，各地風景區又出現人潮，新北市長侯友宜今表示，「天氣好、幾天零確診，大家就心情放輕鬆，千萬不可以，還要更嚴謹面對。」針對風景區，會實施人流管制，「人潮一多，該封的一定會封。」

侯友宜指出，昨天碧潭、烏來車流太多，就立刻進行管制，九份、猴硐有一些登山步道，突然人很多，今天也要求每個區長去看，只要人潮一多，該封的一定會封，其他夜間消費場所，也會交代警察局擴大臨檢，「不會因為兩天零確診、天氣好，就忽略了人潮管控。」

針對登山步道管制部分，侯友宜表示，這相當困難執行，每一個步道情形都不一樣，但會視整個人流的狀況，，請區長、里幹事及警政單位到現場了解，維持一定的量，不要造成人擠人，避免交叉感染、群聚感染。

侯友宜也說，今天狀況還好，因為山區天氣比較差，會派員在山下舉告示牌，告訴民眾人多就不能爬上去，做人流管制，「有人下來才有上去」。