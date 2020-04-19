文資審議修復進度延後 瑞三選煤場拚2022年開放

新北瑞芳猴硐地區的瑞三選煤廠歷經多年荒廢，還曾被稱為「像被炸彈炸過」，去年8月由新北市長侯友宜宣布修復工程開工，不過因為文資審議延遲3、4個月，新北觀旅局長張其強指出，仍會拚2022年完成主體及全台第一座電貨梯的修復，並且對外開放。

監督機關新北文化局指出，歷史建物修復，依照文資法規定，必須有文資審議才可以施工，瑞三選煤廠修復工程審議期間並未有問題，有全力協助召開文資審議，不過審議需要時程，3、4個月屬於正常。

瑞三礦業公司由礦業鉅子李建興於1934年創設，開啟猴硐地區礦業的扉頁，煤產量在1970年代時達到巔峰，直到1990年收坑停產，現址有瑞三礦業公司選煤廠的廠房、機具、運煤車鐵軌等設施，以及礦工浴室及宿舍空間。

瑞三礦業選煤廠曾是全台最先進的選煤廠房，在台灣煤礦業發展史上有重要歷史地位，廠房主體為三層樓建築，一樓為鋼筋混凝土結構，二樓以上為木構造，主建築物東向有「台灣第一部貨用升降梯」，2005年登錄新北市歷史建築。

文化局表示，瑞三選煤廠修復工程去年7月開工，去年底就進行文資審查，找來專家、建築、文資保存的學者，以及文資局的人一起到現場開會，審核後有意見再進行修正，最後才送中央文資局。