天色昏暗偷挖山坡地埋廢棄物 新北農業局現場逮人
新北市農業局今天傍晚接獲通報，樹林區龍興街46巷24號對面，疑有民眾正在山坡地開挖整地，欲堆置廢棄物，除現場制止行為人停工不得再有動作，由於天色昏暗，明日上午將再次查勘，一旦違規屬實，除查扣現場機具外，將依水保法處罰6萬至30萬元。
農業局表示，樹林公所下午接獲民眾檢舉，在樹林區龍興街46巷24號附近發現有人疑似隨意傾倒廢棄物，前往現場巡視，發現堆積許多廢棄物，農業局接獲通報後，偕同公所、警方前往查緝，現場查獲有人疑似操作機具掩埋廢物，面積約121坪。
農業局也與李姓地主聯絡，李姓地主聲稱，這塊地是自己的，可是經常被其他人隨意丟棄廢棄物，自己本來就有打算要雇人移除廢棄物，因現場沒有架設監視器，雖有發現廢棄物增加，但都沒有抓到亂丟廢棄物的人。
農業局長李玟表示，近日新北市查獲數起山坡地違法整地、棄置廢棄物案件，現正值防疫期間，民眾不要有僥倖心態，針對不法濫墾山坡地案件，都將重罰。倘有涉及占用他人或國有土地情事，會另移送司法機關調查。現階段除各區公所指派巡查人員負責巡查、查報及制止等行為外，也結合衛星影像及空拍機監控山坡地，以杜絕違規情形再次發生。
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