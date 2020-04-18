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黃石中繼市場 下月底開張營業
新北市政府啟動4年40億市場改造計畫，其中板橋黃石市場要全面重建，市府先設置中繼市場因應，市長侯友宜昨天前往視察。黃石市場自治會長徐式勳說，市場迄今使用50年，許多動線已不符現代需求，大家期待新市場誕生。
黃石市場位在板橋宮口街、茶館街，於1970年設置，占地1128平方公尺，今年剛好滿半世紀，目前有133攤營業。市府上月BOT招商，預定今年5月中熄燈、9月動工興建，2023年完工。
現有的黃石市場老舊、環境髒亂，市府重建計畫結合主題餐廳、百貨美食街等，並設停車場解決停車亂象。過渡期間攤商遷移到僅350公尺外的中繼市場，5月底重新營業。
黃石中繼市場有A、B兩棟，A區導入冷藏設備，販售生鮮肉品；B區規畫多元服務設施，以餐飲、熟食、生活百貨類為主。市場處表示，林家花園冰裂窗、市花茶花、市樹山櫻花樹都將納入設計，希望吸引年輕族群，帶動打卡風潮。
侯友宜昨天視察中繼市場工程進度，他表示，黃石中繼市場工程進度超前，已達77%，攤商預定下月全數搬遷。傳統市場是城市最生活化的地方，未來中繼市場會保留在地特色、並結合在地文化，也要具備智慧科技及設計美學，提供更好的消費環境。
徐式勳說，黃石市場許多動線不符現代需求，超商、量販店競爭又激烈，未改變會被淘汰，攤商們非常期待新的黃石市場。
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