爆閃警示燈、移動式測速照相出沒 新莊警呼籲勿超速

新北市新莊警分局為有效防制交通事故發生，本月15日開始於中正路、堤外便道、壽山路等夜間易肇事路段，增設50具太陽能爆閃警示燈，並加強運用移動式測速設備取締超速行駛，警方提醒駕駛人行經以上路段，應注意行車安全，勿超速行駛。

新莊警分局表示，警方以大數據分析轄內易肇事路段，規劃設置太陽能爆閃燈，目前已經裝設100具太陽能爆閃警示燈，警示燈是由新莊地藏庵捐贈，相信能藉由警示燈設置，提醒市民朋友行車時應多加注意。

目前規劃已裝設地點，為中正路、重新堤外便道及壽山路等路段，此外還規劃每日於中正路、新北大道、重新堤外便道等易超速路段，運用移動式或手持式測速設備取締超速行駛，目的是要促使駕駛人勿超速行駛。