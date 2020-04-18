快訊

國防部否認隱疫情 案396頭痛求診未發燒397未回報求醫

爆閃警示燈、移動式測速照相出沒 新莊警呼籲勿超速

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新北即時報導
警方出動移動式測速照相機，將加強超速違規行為取締。記者巫鴻瑋／翻攝
警方出動移動式測速照相機，將加強超速違規行為取締。記者巫鴻瑋／翻攝

新北市新莊警分局為有效防制交通事故發生，本月15日開始於中正路、堤外便道、壽山路等夜間易肇事路段，增設50具太陽能爆閃警示燈，並加強運用移動式測速設備取締超速行駛，警方提醒駕駛人行經以上路段，應注意行車安全，勿超速行駛。

新莊警分局表示，警方以大數據分析轄內易肇事路段，規劃設置太陽能爆閃燈，目前已經裝設100具太陽能爆閃警示燈，警示燈是由新莊地藏庵捐贈，相信能藉由警示燈設置，提醒市民朋友行車時應多加注意。

目前規劃已裝設地點，為中正路、重新堤外便道及壽山路等路段，此外還規劃每日於中正路、新北大道、重新堤外便道等易超速路段，運用移動式或手持式測速設備取締超速行駛，目的是要促使駕駛人勿超速行駛。

警方表示，交通事故發生機率及嚴重程度往往與行車速度成正比，行車速度會影響緊急煞車時所需要的反應與煞車距離，行車速度越快，發生交通事故的機率越高，希望藉由警示燈設置，提醒用路人注意路況，維護行車安全。

新莊警方在轄區內多處路段裝設爆閃警示燈，提醒民眾放慢車速、注意路況。記者巫鴻瑋／翻攝
新莊警方在轄區內多處路段裝設爆閃警示燈，提醒民眾放慢車速、注意路況。記者巫鴻瑋／翻攝

事故 測速

延伸閱讀

新莊織帶工廠火警 疑似機台起火幸無人受困

蘇花改將設最低速限 區間測速抓龜速車指日可待！

台南市最「吸金」測速照相據點　前三月已取締5020件違規

新竹竹北光明六路二段路口　固定式測速照相桿13日啟用

相關新聞

全台僅存4艘蹦火船今年首航富吉268號 2天沒青鱗魚蹤影

登錄為新北市民俗文化資產的金山區磺港「蹦火」蹦火漁船僅剩4艘，為北海岸古老的漁法，目前僅存於金山的磺港，是全台僅存流傳百...

市場處派人力管制出入口 南門、士東、寧夏今率先上路

新冠肺炎疫情延燒，中央要求市場加強防疫措施，南門市場今天起限制部分出入口通行，並實施量體溫門禁，額溫達37.5度者不得進...

六都防疫表現奪冠、因超前部署獲支持？侯友宜這樣回

《遠見》昨日發布六都市長防疫滿意度調查，新北市長侯友宜奪下冠軍，滿意度高達百分之88，是否因為喊出「防疫超前部署」奏效？...

孩子都帶著傷而來　秀才教師：想改變他們的生命軌跡

「秀才SHOW才情」課程主要由曾任教務組長的現任分校主任王淑貞一手規劃，王淑貞於秀才分校任教19年，過去也曾任教於平鎮國...

疫情趨緩？ 侯友宜：清明疫情尚未過去不要太樂觀

國內新冠肺炎疫情趨緩，但新北市後天依然要做封城兵棋推演。市長侯友宜說，清明連假疫情尚未過去，不要太樂觀，下周將是關鍵。

蘇貞昌、陳吉仲視察肉品庫存 農委會：100％供應無虞

繼昨天蔡英文總統視察米公糧倉，行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲今早視察位於新北市新北產業園區內的晶品肉品公司的冷凍倉儲，...

零確診後出遊潮？九份、十分及猴硐東北角景區分流管制

新北市瑞芳警分局有鑑於已連續3次無確診個案傳出，為免有出遊潮，在東北角風景區九份老街、十分瀑布及猴硐煤礦園區等知名景點，...

美河市翻版？北流蓋在公園用地 議員批違反公平正義

台北市長柯文哲昨赴議會備詢，議員林亮君質詢時指出，台北流行音樂中心蓋在公園用地上，這與當初美河市案，北市捷運局用機關用地名義徵收，後來蓋豪宅一樣，違反公平正義。都發局指出，都市計畫公園用地可多目標使用，柯則說，「我回去再檢查一遍」。

美食新天地／下班後放輕鬆 「老串角」淺酌嘗美食

天氣逐漸炎熱，新冠肺炎疫情導致無法多人聚餐，小人數的居酒屋一向是三五好友聚餐的好去處，新北市板橋區「老串角」日式居酒屋在江子翠頗具人氣，網路有高評價，許多人下班後與朋友、同事一同享用美食、喝口啤酒消暑，一解疫情帶來的緊繃心情。

民進黨北市黨部主委 薛凌、王孝維參選

民進黨地方黨部預計5月改選，主委選舉領表、登記昨截止，5月24日投票。北市有前立委薛凌、前議員王孝維參選；花蓮縣黨部主委陳景豊及吉安鄉民代表黃登科都趕在截止日，到黨部登記；宜蘭則由行政院政務顧問吳和信、宜蘭縣議會黨團總召陳俊宇角逐主委。

柯文哲任內委託研究花上億 議員爆內容荒腔走板

台北市議員王浩昨在議會質詢時指出，市長柯文哲上任5年多，已耗費1億6589萬元做各類市政研究，研究結果卻乏人問津，很少有單位參考使用，市長柯文哲表示，「一定有什麼地方怪怪的」，回去會查，查了就會改進。

碧潭天鵝船 業績剩1成 每天僅開放20多台

新北市碧潭風景區是知名觀光景點，來碧潭的民眾除了走吊橋散步，在步道旁的天鵝船也是情侶、小家庭出遊必玩之一，但受新冠肺炎疫情衝擊，有業者坦言，不論是平日或假日，業績僅剩1到2成，每天僅開放20多台天鵝船供乘客使用。

熱門新聞

「負責和經理打情罵俏」 新北勞工局貼文引爭議下架

湯德章故居暫緩拆除！台南市文資處今公告為暫定古蹟

返鄉嘉義人注意！勿違停 中山路科技執法取締連假倍增

苗栗監理站紓困申請不打烊 今、明2天假日全面加班受理

天氣好加上連日零確診？ 大溪老街湧入3、4千人

別進來了！桃市啟動管制虎頭山、拉拉山與角板山停車場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。