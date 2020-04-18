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孩子都帶著傷而來　秀才教師：想改變他們的生命軌跡

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
王淑貞（右）於秀才分校任教19年，她認為在秀才教書能改變這些弱勢孩子的生命軌跡，過程中也有許多感動。圖／楊梅國中提供
王淑貞（右）於秀才分校任教19年，她認為在秀才教書能改變這些弱勢孩子的生命軌跡，過程中也有許多感動。圖／楊梅國中提供

「秀才SHOW才情」課程主要由曾任教務組長的現任分校主任王淑貞一手規劃，王淑貞於秀才分校任教19年，過去也曾任教於平鎮國中、新北蘆洲國中、新竹建功國中。她表示，之所以能在這所學校待那麼久，是因為看過那麼多秀才畢業生，和過去教過的學生不一樣，她認為在秀才教書能改變這些弱勢孩子的生命軌跡，過程中也有許多感動。

秀才學子小華（化名）訴說自己的過往，「爸爸在自己剛出生兩個月時就因打架鬧事進了監獄，之後父母離異， 由阿公阿嬤代撫養，父親在自己上小學時出獄沒多久，又因販毒再次入獄後，便由他獨自照顧當時年僅1歲同父異母的弟弟，包辦泡牛奶、換尿片等生活起居，直到弟弟5歲，兩人才分別被送至社會局安置及秀才分校。」

王淑貞也說，訪視過許多學生的家，不是家徒四壁，就是雜亂不堪，堆滿垃圾雜物找不到一條走道，甚至有因為父母常不在家，腐敗垃圾食物沒人清理，爬滿蛆的都有，這些孩子的生活環境相當艱苦。

王淑貞說，秀才分校的孩子都有著差不多的成長背景，大多帶著原生家庭的傷而來，由於他們是由國小或原籍國中轉介來的，更有不少孩子在原籍學校遭受過嚴重的排擠或霸凌，有情緒不穩定的情況。因此學校非常著重生命教育課程，希望以家的觀念經營學校，教導孩子學會珍愛自己、關心老師及家人，引導他們尋找「愛」的根源。包括實際體驗課程，如母親節的一周護蛋、24小時懷孕體驗、每晚在宿舍的電子寶寶照顧課程、生命故事的影片欣賞，及邀請生命鬥士演講，「療癒」他們的心靈。

「學生都知道畢業後能回母校的條件就是『安居樂業』，必須要有工作或是在念書，如果你是無業遊民或為非作歹，是回不來這個娘家的」。王淑貞表示，與許多畢業後的學生仍保持聯繫，她會去學生工作的地方消費捧場，透過實際聊天或臉書關注學生動態，學生若品行不好不會讓他們回母校，甚至也曾把畢業學生擋在校門外。狀況良好的則會邀請他們回學校參加校友座談會，光榮返校，和學弟妹分享生命故事，這些學長姐和他們的生長背景相似，聽起來更有感覺，也是一大的激勵。

王淑貞（左１）與畢業生及路跑隊隊員參加石門路跑活動。圖／楊梅國中提供
王淑貞（左１）與畢業生及路跑隊隊員參加石門路跑活動。圖／楊梅國中提供

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