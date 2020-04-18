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北市市場夜市實施出入口管制 安排防疫員量額溫

中央社 / 台北18日電

新冠肺炎疫情嚴峻，台北市市場處表示，今天起南門中繼市場、士東市場及寧夏夜市實施出入口管制，由招募的18名防疫員為民眾量額溫等，會持續安排防疫員進駐市場、夜市。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續蔓延，北市府市場處發布新聞稿表示，為強化市場防疫，已要求攤商及從業人員戴口罩，在出入口設酒精噴霧器供民眾使用，也呼籲民眾進入市場應戴口罩

市場處指出，配合中央流行疫情指揮中心政策，要求公有市場及夜市管制部分出入口、控管人流，也透過安心即時上工計畫，從16日開始面試，並陸續安排錄取人員進行防疫工作。

市場處表示，從今天起南門中繼市場、士東市場及寧夏夜市先實施出入口管制，並搭配安心即時上工計畫招募到18名防疫員，在市場出入口替民眾量額溫、宣導戴口罩及引導使用酒精噴霧器。

市場處指出，目前防疫人力需要約440人，會依北市就業服務處提供名單，陸續安排合格人力至公有市場及夜市工作。

北市府表示，為協助店家度過疫情，推出營業用水費減免措施，3月至5月的用水費減免15%，無金額上限。公有零售及批發市場、攤販集中場、地下街商場的店家都適用，用戶免申辦，台北自來水事業處會主動減價。

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