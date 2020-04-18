今天好天氣東北角現人潮 福隆停車場滿一半已管制車流
交通部東北角風景區管今天近1時通報，因疫情期間人流管制措施施行，福隆停車場停車數接近50%，進行車輛控管，因此在停車場入口處設置告示牌，因疫情影響車輛管制，建議遊客轉往鄰近區域遊玩，造成不便敬請見諒。
東北角管理處人員表示，今天因為天氣好，因此出遊到東北角風景區的人比較多一點，但還算好，中午近1時福隆車場停車數已近50%，因此開始管制進出，只要有車子出去，才會再放車子進入，進行一進一出管控，在入口處有設告示牌。
新北市警瑞芳分局也在東北角風景區九份老街、十分瀑布及猴硐煤礦園區等知名景點，今天也有較多的人，會視人流狀況，景區停車場遊客車輛達5成時，即宣導民眾勿再前往景區，若進入景區人潮持續增加，達到上限標準，即啟動分流管制機制。
金山區公所在金山老街宣導民眾戴口罩，但人流雖有增加，但還沒達到管制的標準，因此只有量體溫，宣導民眾保持社交距離、戴口罩進入。
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