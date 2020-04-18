視察黃石中繼市場工程進度 侯友宜：給消費者更好環境
新北市政府日前啟動4年40億新北市場改造計畫，將改建3座老舊市場及打造8座品牌特色市場，其中板橋黃石市場要全面重建，新北市長侯友宜今天前往視察黃石中繼市場工程進度，侯友宜表示，希望能以最快速度，給消費者一個更好環境。
黃石中繼市場以「黃石成金‧寶盒為興」為設計概念，分為A、B兩棟建築，A區導入冷藏設備，販售生鮮肉品；B區則規劃多元服務性設施，以餐飲、熟食、生活百貨類為主。
市場處表示，中繼市場兩區中間以枕木作為戶外地坪，以古枋橋意義象徵老板橋的歷史，內部則導入林家花園元素冰裂窗、結合市花─茶花圖騰設計攤位招牌，更以木作打造市樹山櫻花樹。
市場處指出，除了把在地元素加入市場外，也期待吸引年輕族群進入市場，引起打卡風潮，也希望民眾可以在新的黃石中繼市場一起共創新的回憶。
侯友宜表示，黃石中繼市場工程進度已經達百分之77，進度超前，攤商預計於5月全數搬遷。傳統市場是一座城市最生活化的地方，市府將以「市民的活動據點」為目標持續推動新北市場的轉型升級。未來中繼市場除了保留在地特色並結合在地文化之外，更要結合智慧科技及設計美學。
板橋黃石市場自治會長徐式勳說，黃石市場迄今已有50年歷史，許多動線規劃已不符合現代消費者需求，同時也與超商、量販店競爭激烈，如果沒有突破，會被拉下來，攤商們營業之餘，也將全心投入改建事宜，非常期待新的黃石市場。
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