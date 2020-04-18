全台僅存4艘蹦火船今年首航富吉268號 2天沒青鱗魚蹤影

登錄為新北市民俗文化資產的金山區磺港「蹦火」蹦火漁船僅剩4艘，為北海岸古老的漁法，目前僅存於金山的磺港，是全台僅存流傳百年的獨特捕魚技法。今年蹦火船前天出海首航，但只有看到「富吉268號」行單影隻的在暗黑的海面上作業，但2天下來都不見青鱗魚的蹤影，只有捕到苦蚵魚，希望接下來能有好消息。

4艘蹦火船中「火長」大多年事已高，面臨凋零斷層，富吉268號「火長」簡士凱是最年輕的，只有29歲，他承接父親的蹦火船傳統漁獵技法文化，擔任火長2年。

金山文中工作室負責人郭慶霖說，16日媽祖生的隔天，是今年蹦火船的首航，和往年不同的，今年只看到富吉268號行單影隻的在暗黑的海面上作業，回首30年前開啟研究調查至今，只能說感觸良多。

郭慶霖表示，「蹦火仔」，全台唯一流傳百年的獨特捕魚技法，用「電石之磺火」讓海面瞬間點燃成火炬，利用瞬間火光吸引數以萬計的青鱗魚群跳耀海面，漁民再用叉手網將跳耀青鱗魚撈起。不過目前全台僅剩金山磺港的4艘蹦火漁船。縱使已被登錄新北市文化資產，但收入低，越來越沒有年輕人敢接班，極可能失傳。

蹦火仔去年更差點因為漁民不打算出海成為絕響，幸好經政府協助，仍在6月如期舉辦讓民眾欣賞。郭慶霖說，今年首航是富吉268號，其他3艘都還在努力看看能不能出海，可能還有1艘有希望。

他說，蹦火捕魚方式為北海岸古老的漁法，目前僅存於金山的磺港，自1990年成立金山文史工作室開始，對「焚寄叉手網漁法」的漁業人文進行研究調查，試圖為地方即將消失的特有漁法留下紀錄，找尋並結合各種資源推動蹦火漁業人文資產保存與延續，期待重現百年前「磺港漁火」的人文場景。

從四艘蹦火漁船到今天僅存一艘勉為其難的出海，原本期待著行政院所推動的國家戰略型計畫「地方創生」，能為蹦火漁業帶來一線生機，與學生家華提前一年作準備，以蹦火漁業為推動主軸，又花了一年的時間整合地方其他九個事業體，審查結果是其他事業體多少有了著落，而有關蹦火漁業的部分卻是全數刪除。

究其原因，地方創生雖立意良善，也是台灣現階段極須大力推動的政策，但一開始地方創生計畫僅有迷人的政策理想，而缺少了務實的規劃與可行的政策手段。

富吉268號這兩天的漁獲量，2天下來捕獲苦蚵魚33簍，1簍為60斤，都還不見青鱗魚的蹤影。郭慶霖懷疑，可能受到2016年德翔台北輪油汙事件影響，青鱗魚才會不靠岸，漁民說在外海都有很多，漁民要水深14米以內才捕得到，漁期通常有3到4個月，一直到中秋節，希望未來能有好消息。