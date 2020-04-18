市場處派人力管制出入口 南門、士東、寧夏今率先上路

新冠肺炎疫情延燒，中央要求市場加強防疫措施，南門市場今天起限制部分出入口通行，並實施量體溫門禁，額溫達37.5度者不得進入，南門市場自治會先前也向市府反映人力不足問題，北市市場處今天起則派出防疫就業人力10人分早晚班支援入口管制，其他包含士東市場、寧夏夜市也共派8人支援今天啟動的入口管制。

南門市場日前提出出入口管制規畫，1樓5處出入口將關閉榕樹與後門停車場2處，僅開放精品區、有斜坡道的2處大門供進出，另1處側門則只出不進，至於二樓美食區，逃生梯上樓後的門口會有進出管制，二樓停車場則在卸貨區處有管制，從早上9點到下午5點，並有專人量體溫。

市場處表示，目前除要求市場攤商及從業人員營業時戴口罩外，各市場也陸續配置酒精消毒液自動噴霧器，南門市場、士東市場及寧夏夜市，今天開始率先進行出入口管制，因應管制人力管制需求，今天起先派防疫就業人力10名人力支援南門市場，士東市場則派4人，率先上路的3處市場或夜市共支援18名出入口管制人力。

南門市場、士東市場，今早就有專人量額溫、宣導民眾戴口罩、保持安全距離及引導民眾使用酒精消毒液自動噴霧器等。