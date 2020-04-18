六都防疫表現奪冠、因超前部署獲支持？侯友宜這樣回

《遠見》昨日發布六都市長防疫滿意度調查，新北市長侯友宜奪下冠軍，滿意度高達百分之88，是否因為喊出「防疫超前部署」奏效？侯友宜未正面回應，僅表示做好自己防疫的事情做重要。

侯友宜今天上午前往板橋視察黃石中繼市場工程進度，侯友宜表示，自己現在念茲在茲，要做好最重要的防疫工作，他現在煩惱新北市內的觀光旅遊景點，這幾天是好天氣，民眾開心之餘會去人潮多的地方觀光、消費，但可能造成人潮群聚交叉感染，他希望觀旅局、警政單位、區公所這幾天要做好人流控管，民眾也不可以因為連續2天0確診就放鬆，別人怎麼看他的防疫政策他不管，做好防疫的事情最重要。

此次六都首長的防疫民調中，高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲墊底，媒體詢問，侯友宜是否會要他們加油？侯友宜表示，每個人有不一樣的防疫做法，都要表示尊重，新北市跟其他鄰近縣市要並肩作戰，不是只有新北要做好防而已，要攜手合作大家做好，才可以守護民眾健康。