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疫情趨緩？ 侯友宜：清明疫情尚未過去不要太樂觀

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
國內新冠肺炎疫情趨緩，新北市長侯友宜認為清明連假疫情尚未過去，防疫依然不能鬆懈，不斷向局處長叮嚀注意事項。記者施鴻基／攝影
國內新冠肺炎疫情趨緩，新北市長侯友宜認為清明連假疫情尚未過去，防疫依然不能鬆懈，不斷向局處長叮嚀注意事項。記者施鴻基／攝影

國內新冠肺炎疫情趨緩，但新北市後天依然要做封城兵棋推演。市長侯友宜說，清明連假疫情尚未過去，不要太樂觀，下周將是關鍵。

新北市府今天召開第43次新肺炎防疫應變會議，除確認後天封城兵棋推演，侯友宜也提醒疫情尚未過去，清明連假的疫情餘波關鍵期下一周。新北封城兵推已於本月14、16和17日預推3次，今明2天也會再模擬，屆時中央和北基宜桃都將派人與會。

衛生局長陳潤秋說，全球確診人數持續上升，台灣已連續2天0確診，目前有395例，其中新北5天有4天0確診，僅有1例來自境外。中央也通報藥局、衛生所周日不賣口罩，建議民眾多利用網路訂購。

民政局長柯慶忠說，新北市檢疫每日增列200人左右，但有更多人解列，全市檢疫人數已經下降到1814人，居家服務量大幅減少。目前值各宮廟拜拜，希望遶境能改車巡。

「防疫旅館戰略目標1千房」觀旅局長張其強說，中央規定今天起家有0到6歲幼童、65歲以上老人、家有慢性病患或沒有專用房間的歐美入境者，都要強制入住防疫旅館。

目前新北防疫旅館有559房，分布在6行政區內的7家旅館，入住率4成，本月22日前可望增加到640房，再過2周約可達800房，足以應付目前需求。

他說，不過隨著全球疫情擴散，最近東南亞疫情升溫，可能會比照歐美，所以規畫1千間作為戰略目標，鄰近縣市如有需求，也可支援。

侯友宜說，兵棋推演是上月26日在全新北檢疫人數達1萬3095人最高峰時決定，尤其近期宮廟遶境拜拜，更要做好萬全準備，讓民眾更安心。

他說，國內疫情紓緩，但全球疫情不斷往上竄，全球致死率已飆升到6.61%，清明連假疫情威脅尚未過去，台灣沒有客觀條件不能鬆懈，更該謹慎面對，0確診是好事，但不代表可放心。

侯友宜認為，目前每天依然有上千人入境，要到下周才能看出清明連假疫情是否擴散，也要求各局處、各區要不斷加強宣導，別讓民眾失去憂患意識。

尤其逢周休二日天氣變好，他擔心民眾憋不住往外跑，要求觀旅局和區長注意轄區風景區人車流是否增加，不要太樂觀。

他說，後天的兵推是全國第一次，即使SARS期間都沒類似作法，封城和戴口罩不同，一旦中央下令，大家可以馬上戴口罩，但封城不是命令下來就能做到，市府已花3周規畫推演，「最好不要用到，但萬一碰上馬上可以到位。」

國內新冠肺炎疫情趨緩，新北市長侯友宜認為清明連假疫情尚未過去，防疫依然不能鬆懈。記者施鴻基／攝影
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疫情 封城

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