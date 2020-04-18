台南竹溪遊戲場「水上奇遇記」！航海家、天狼星有特色

台南市竹溪水岸園區遊戲場明天啟用，場域連結竹溪意象，以「水上奇遇記」設計出航海家、彩色泡泡球沙池區、極限飛輪、天狼星等不同於以往的特色遊具，上周完工後已有不少家長帶著孩子前往體驗，紛紛表示「這裡和一般公園的罐頭遊具好不一樣！」

竹溪為舊台南市區的自然河川，因兩側竹子而得名，近年因都市發展生活汙水排入成為臭排水溝，台南市水利局以治水、淨水、親水分期重新整頓，近日已完成一、二期整治，並在竹溪畔、南區體育公園內打造出極具特色的共融式遊戲場。

台南市水利局指出，遊戲場位在竹溪旁，因此以「水」為整體設計概念，讓小朋友就像在水域上玩耍，遊戲的過程中宛如在水上遇到各種挑戰，而小朋友也如「水滴」般，滴到水面會濺起漣漪，因此有許多設施都和「轉」有關。

一進去遊戲場會看到沙池區，猶如一個小水池，上面有彩色泡泡球，接著小朋友可以乘坐航海家、旋轉杯、搖搖馬，如同在水上掌舵、遇到漩渦波浪起伏搖晃。「布洛格子」則以冰山為概念，讓小朋友攀爬翻越。「天狼星」結合攀岩壁、旋轉器和搖擺管。

場域的最高處為小土丘溜滑梯，一面可攀爬，兩面有滑道，另一面為植栽；整個遊戲場域的地面有水波紋路，象徵水從高處流到低處。水利局表示，希望藉由遊戲讓孩子透過與「水」連結互動，更親近溪流、更喜歡都市河川。