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蘇貞昌、陳吉仲視察肉品庫存 農委會：100％供應無虞
繼昨天蔡英文總統視察米公糧倉，行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲今早視察位於新北市新北產業園區內的晶品肉品公司的冷凍倉儲，蘇貞昌表示，現場滿坑滿谷的豬肉有180公噸，而全台灣豬肉庫存高達15萬公噸，「糧食都非常充足」，陳吉仲也表示「100%供應無虞」。
農委會表示，目前國內肉品的生產、進ロ及庫存均穩定，畜禽產品及重要資材都做好盤點與整備，且受惠於冷鏈體系妥善保存。
農委會表示，未來6個月可供應豬肉44萬公噸、雞肉36萬公噸、雞蛋每天2千萬顆及液態乳20萬公噸，蔬菜也可達144萬公噸、水果達155萬公噸，水產供應也可達50萬公噸，足夠國人供應民生消費需求。
農委會進一步表示，近年我國糧食自給率雖維持在3成左右，但主要民生物如稻米與水產品自給率均超過100％、蛋接近100％，蔬果可維持87％以上，肉類達70％以上。
農委會指出，受到新冠肺炎影響，雖有部分國家出口限制、提高出口價格或加大採購量，農委會已積極掌握主要糧食與生產資材的生產供應與庫存情形，並就市場總體供需波動，研議安全供應的因應對策。農委會也表示，已擬定各項紓困及振興措施，讓農民可善用政府資源。
蘇貞昌表示，台灣防疫做得好，人民可以正常生活、自由出入，他強調台灣糧食充足。此外，目前台灣對口蹄疫拔針成功，只要OIE（世界動物衛生組織）通過，台灣豬肉就可爭取國際市場，光是日本一年就有550億元可賺。陳吉仲也表示，100%供應無虞，呼籲大家一起購買台灣農產品。
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