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零確診後出遊潮？九份、十分及猴硐東北角景區分流管制

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
零確診後出遊潮？九份、十分及猴硐東北角景區分流管制。圖／瑞芳警分局提供
零確診後出遊潮？九份、十分及猴硐東北角景區分流管制。圖／瑞芳警分局提供

新北市瑞芳警分局有鑑於已連續3次無確診個案傳出，為免有出遊潮，在東北角風景區九份老街、十分瀑布及猴硐煤礦園區等知名景點，將視人流狀況，景區停車場遊客車輛達5成時，即宣導民眾勿再前往景區，若進入景區人潮持續增加，達到上限標準，即啟動分流管制機制。

瑞芳警分局今天指出，東北角有許多旅遊熱區，如九份老街、十分瀑布及猴硐煤礦園區等知名景點，今天周末將透過多重管道預測人流。景區停車場遊客車輛達5成時，即要求民眾勿再前往景區，若進入景區人潮持續增加，達到以每2平方公尺1人的上限標準，即啟動分流管制機制，但人流是否會增加很多，目前還看不太出來，持續注意中。

警方說，如九份老街遊客達600人上限時，限制遊客只出不進，並由警察局於交通管制點協助管制車流，提醒民眾變更行程；十分瀑布為500人，猴硐煤礦園區1千人。

瑞芳警分局表示，新的分流管制措施已開始實施，提醒民眾，在人潮及車潮管制期間，人、車違反相關規定者，將依發展觀光條例第64條規定，對人員罰款5千以上，最高可達10萬元罰款，並依道路交通管理處罰條例第33條，對車輛駕駛人罰鍰3千至6千元的罰鍰。

警方建議，盡量避免前往人潮已聚集地區，並於出遊前查詢各地區人潮概況，可上新北市觀光局網站查詢人流狀況。

零確診後出遊潮？九份、十分及猴硐東北角景區分流管制。圖／瑞芳警分局提供
零確診後出遊潮？九份、十分及猴硐東北角景區分流管制。圖／瑞芳警分局提供
零確診後出遊潮？九份、十分及猴硐東北角景區分流管制。圖／瑞芳警分局提供
零確診後出遊潮？九份、十分及猴硐東北角景區分流管制。圖／瑞芳警分局提供
零確診後出遊潮？九份、十分及猴硐東北角景區分流管制。圖／瑞芳警分局提供
零確診後出遊潮？九份、十分及猴硐東北角景區分流管制。圖／瑞芳警分局提供

瑞芳 猴硐

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