三重大智段危老重建 7年後變21層大樓

天氣逐漸炎熱，新冠肺炎疫情導致無法多人聚餐，小人數的居酒屋一向是三五好友聚餐的好去處，新北市板橋區「老串角」日式居酒屋在江子翠頗具人氣，網路有高評價，許多人下班後與朋友、同事一同享用美食、喝口啤酒消暑，一解疫情帶來的緊繃心情。

2020-04-17 23:09