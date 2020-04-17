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三重大智段危老重建 7年後變21層大樓

聯合報 / 記者江婉儀／新北報導
新北市三重大智段危老建案預計2027年完工。 模擬圖／新北市都更處提供
新北市三重大智段危老建案預計2027年完工。 模擬圖／新北市都更處提供

新北市三重區大智段危老重建案昨天動土，當地是三重繁榮商業活動區域，重建後將打造地下5層、地上21層共151戶住宅大樓。全市目前申請危樓都更案已有173件，蘆洲水湳街、三重三和路等都會陸續動工。

三重區大智段危老重建案原為24棟、總計618坪的磚瓦屋，屋齡多達52年，房屋雖無鋼筋裸露或是天花板崩塌情況，但考量屋況老舊，當地住戶都有意願配合都更，不過先前的建商未整合完成都更意見，住戶等待多年，如今終於盼到都更。

建商典石建設表示，起初都更總面積未包含其中3棟4層樓高的公寓，但考量住戶自己重建的困難度太高，開說明會時也找公寓住戶參加，統籌所有意見、分析都更益處，住戶了解後相當認同並加入都更計畫，前後花費3年整合，新大樓預計2027年完成。

都更處表示，大智段危老基地未來重建後將納入耐震、綠建築、智慧建築設計，為給予行人安全行走空間，建商將基地退縮4公尺設置人行步道，過程中建商發現有塊私有地靠近道路，但不確定所有權人是誰，花時間釐清所有人是誰，協調後才取得共識。

都更處表示，危老條例規定3年內申請重建計畫可拿到10%時程容積獎勵，將於今年5月9日到期，近期申請案量逐漸累積，市府已加派人手全力審查，期望能盡速通過所有申請案，協助住戶及早重建換新家。

都更 綠建築

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