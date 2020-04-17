民進黨台北市黨部主委改選 王孝維薛凌角逐

民進黨地方黨部主委改選今天登記截止，台北市黨部指出，有前台北市議員王孝維、前立委薛凌登記參選。2人提出包含鼓勵年輕人參政、贏回2022台北市長選舉等政見。

民主進步黨地方黨部主委5月改選，包括台北市等縣市主委選舉，與2022年縣市長選舉布局連動，派系合縱連橫，競爭浮上檯面。民進黨地方黨部主委從13日至17日受理登記，5月24日投票。

台北市黨部主委陳正德不續任，海派擬推王孝維參選台北市黨部主委，綠色友誼連線擬推薛凌角逐。

台北市黨部指出，至今天下午5時登記截止，有王孝維、薛凌登記參選。

王孝維接受媒體電話訪問時說，相信選舉會是良性競爭，都是為民進黨發展而努力，樂觀其成，他若當選市黨部主委後，會努力贏得下一屆台北市長選舉及讓民進黨市議員、里長席次增加，也會鼓勵年輕黨員參與基層選舉，擴張里長版圖，最重要是招募年輕人加入北市黨部，協助年輕人參政。

薛凌上午委由他人到市黨部登記，並發表政見聲明稿指出，會堅持台灣主權、重視黨員權利、深耕基層組織、鼓勵年輕人從政、擔任主委期間不支薪、各行政區設黨部聯絡處及主任納正式編制。

她說，參選動機是想回饋民進黨，並發展地方組織及做好2022年贏回台北市的準備。