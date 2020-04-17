議員問疫情名稱 柯文哲：依國際標準稱新冠肺炎
台北市長柯文哲今天赴市議會列席備詢，國民黨議員質詢時詢問關於疫情的名稱。柯文哲說，按照國際標準，現在要稱新冠肺炎，這是WHO標準名稱，不要故意講武漢肺炎。
世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19，翻成中文是「2019年冠狀病毒疾病」，WHO並沒有使用新冠肺炎做為標準名稱。
中國國家衛生健康委員會則於2月8日在官網公告，將武漢肺炎暫時命名「新型冠狀病毒肺炎」、簡稱「新冠肺炎」；英文Novel Coronavirus Pneumonia，縮寫NCP。
台北市議會下午召開第13屆第3次定期大會，柯文哲與市府各局處首長列席備詢，中國國民黨市議員羅智強質詢柯文哲，對於肺炎疫情名稱的說法。
柯文哲在答詢台上說，現在要叫新冠肺炎，因這是世界衛生組織（WHO）的標準名稱，就按照國際標準，「若是WHO這樣規定就這樣用，不要故意講武漢肺炎。」
羅智強聽聞後表示，肯定柯文哲有勇氣提到這樣用法，並詢問雙城論壇是否會舉辦及兩岸還是一家親嗎？
柯文哲說，疫情結束後還是會舉辦雙城論壇，且兩岸一家親總比一家仇好。
中央流行疫情指揮中心在2月12日表示，因應新型冠狀病毒疫情，疾管署1月15日公告新增「嚴重特殊傳染性肺炎」為第5類法定傳染病。「武漢肺炎」這個簡稱是民眾約定俗成稱呼，為與WHO公布國際資訊接軌，同時方便民眾理解，發布疫情訊息時，仍會簡稱「武漢肺炎」，建議媒體於報導時採用上述原則稱呼。
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