北市口罩販賣機逐步推 法規限制不設捷運站

北市民進黨議員吳沛憶質疑北市稱口罩販賣機不設捷運站是因為「中央不同意」。副市長黃珊珊表示，從未這麼說過，只是因為口罩是醫療用品，販售地點有法規限制，也會逐步推動。

台北市議會今天召開第13屆第3次定期大會，台北市長柯文哲與各局處首長列席備詢並施政報告。

吳沛憶指出，昨天質詢時有議員詢問口罩販賣機為何不設在捷運站，柯文哲是否說理由是「中央不同意」，以及依現行法規口罩販賣機能不能設置在捷運站。

台北市法務局長袁秀慧表示，口罩是醫療用品，需要有藥師資格才能販賣，至於民眾領口罩的超商與全聯等只是通路；但販賣機算是賣商，「目前看起來是不行」。

黃珊珊指出，這是她與行政院副院長陳其邁親自協商，因為法規緣故捷運站本來就不能設置，而是先開VPN、串連健保署資料給健康服務中心，「我們從來沒說過他們（中央）不讓我們在捷運站賣」。

而口罩販賣機推動至北市12行政區的時程，黃珊珊上午主持北市防疫會議後接受媒體聯訪時則表示，每個行政區販售狀況不一樣，例如萬華、大同區很快就賣完，但南港區跟大安區會有剩，可能跟健保藥局密度有關，會逐步推動。