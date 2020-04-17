新北農業創生防疫組合包 宅經濟夯美食送到家

防疫期間民眾宅在家少出門消費，新北市府農業局協助創生團體，推出防疫組合包，主動行銷優質地瓜、茶葉、有機蔬菜、當季最夯的珠蔥、雞蛋等農產品，盼美味農業有益於宅經濟。

新北市政府農業局今天表示，與在地團隊合作推動農業創生美味農業，吸引青年返鄉、留鄉。因應疫情衝擊及影響，推出3款「農業創生防疫找樂子」組合包，提供民眾在家防疫也能找樂子對抗無聊。

其中，「在家控窯」組合包嚴選金山「汪汪地瓜園」冰地瓜，無論是冰的直接吃或烤箱回烤加熱都美味，可在居家防疫時輕鬆享受控窯樂趣。組合附贈地瓜葉手工皂，提供防疫期間維持勤洗手好習慣。

「底家自煮」組合包由「林口有機村」團隊多家農場聯名供應，內含當季有機葉菜、根莖、瓜果、芽菜與雞蛋等；另外，也有「平溪區農會」當季的新北珠蔥可供選擇。

新北市農業局長李玟表示，平溪山嵐環繞，潮濕的氣候非常適合珠蔥生長，春季4月至6月是口感最好的時節，適逢珠蔥盛產，與一般青蔥相比，新北珠蔥吃起來多香氣而少蔥嗆味，特有的淡雅清香令人垂涎。

李玟說，珠蔥有多層次的味覺體驗，內含豐富的維生素、胡蘿蔔素及膳食纖維，能增進食慾、幫助排汗及紓緩疲勞，是新北代表性的農產品之一。

至於「追劇好點」組合包，由坪林青年茶業發展協會的年輕茶師們，以傳承百年的製茶技術，製成富含花香的包種茶，搭配坪林入口即化的茶酥，採低溫研磨如抹茶般細緻的包種茶粉製成，顛覆傳統酥糖、貢糖的想像，甜而不膩。

李玟表示，防疫期間宅經濟正夯，組合產品由產地宅配到家，民眾待在家也可對抗無聊，同時支持各地區正在努力拚事業的小農。詳情可洽新北市農業局網站。