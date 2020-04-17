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總算！三重大智段危老重建案今動土 估2027年完工

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北三重區大智段危老重建案今天舉辦動土典禮，預計2027年完工。記者江婉儀／攝影
新北三重區大智段危老重建案今天舉辦動土典禮，預計2027年完工。記者江婉儀／攝影

新北三重區大智段危老重建案今天舉辦動土典禮，新北市都更處表示，當地是三重繁榮商業活動區域，重建後將打造地下5層、地上21層共151戶住宅大樓。

三重區大智段危老重建案原為24棟、總計618坪的磚瓦屋，屋齡52年，房屋雖無鋼筋裸露或是天花板崩塌，但考量屋況老舊，當地住戶都有意願配合都更，但因先前協助整合意見的建商未成功，住戶等待多年，現終於盼到都更。

都更處表示，該段危老基地未來重建後將納入耐震、綠建築、智慧建築設計，為了給予行人安全行走空間，建商將基地退縮4公尺，設置人行步道，但建商在過程中發現，有塊私有地靠近道路，但不確定所有權人是誰，花了點時間釐清是哪位地主所有，協調後最終取得共識。

典石建設表示，起初都更總面積未包含其中3棟4層樓高的公寓，但考量住戶自己重建的困難度太高，開說明會時也將公寓住戶找來，統籌所有意見、分析都更益處，住戶聽完也認同並加入計畫，總計花費3年整合，新大樓預計116年完成。

都更處表示，危老條例指出，3年內申請重建計畫可拿到百分之10的時程容積獎勵，即將在今年5月9日到期，近期申請案量逐漸累積，市府已加派人手全力審查，期望能將申請案件儘速通過，協助住戶即早重建。新北目前申請危樓都更案已有173件，蘆洲水湳街、三重三和路等都會陸續動工。

新北三重區大智段危老重建案今天舉辦動土典禮，新北市都更處表示，當地是三重繁榮商業活動區域，重建後將打造地下5層、地上21層共151戶住宅大樓。圖／新北市都更處提供
新北三重區大智段危老重建案今天舉辦動土典禮，新北市都更處表示，當地是三重繁榮商業活動區域，重建後將打造地下5層、地上21層共151戶住宅大樓。圖／新北市都更處提供

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