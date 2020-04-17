無心插柳! 金山臨時停車場溫泉泡腳「夯」

因應疫情新北市府活動中心、公共浴室都暫時不開放，為此不少喜愛公共浴室泡湯的民眾，轉而到新北市金山區自強路上的臨時停車場，由於有溫泉湧出排水溝成泡腳池，湯客自製泡湯座椅、攔水小壩，在疫情期間創造新的戶外泡湯點。

金山區長陳國欽說，原來這塊臨時停車場旁，就有一個溫泉自湧露頭，過去土地沒有使用，所以也就沒有太多人知道，近來闢建臨時停車場整地時，為了排水所以施作溝渠，原本只是排水考量，沒想到如今卻意外成為戶外泡腳的熱門地點，歡迎民眾戶外泡腳，不過疫情期間還是要注意社交距離。

湯客自製木梯、簡易的紅磚座椅，還有一旁為了集水而堆疊的攔水小壩，五花八門的創意可以看出湯友們相當有巧思，就地取材讓泡腳環境更加的舒適。

金山區長陳國欽也呼籲民眾，除了疫情期間保持社交安全距離，還有靠近露頭的湯泉溫度也比較高，在享受戶外泡腳之餘也要注意不要靠近露頭，以免發生燙傷意外。