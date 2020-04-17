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宜居城市吸引定居淡水人口突破18萬

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水區人口今年四月份突破18萬人，打造幸福宜居城市，都成為加速人口移入的關鍵。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區人口今年四月份突破18萬人，打造幸福宜居城市，都成為加速人口移入的關鍵。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水區人口今年四月份突破18萬人，人口成長數，一直在新北市各行政區當中名列前茅，由於新市鎮的開發，加速了淡水城市發展的動能，再加上相對親切的房價，對許多外來人口有極大的誘因，加上相繼推出許多幸福政策措施，打造幸福宜居城市，都成為加速人口移入的關鍵。

淡水戶政所主任于英美表示，淡水區人口成長數，過去一直在新北市各行政區當中名列前茅，過去10年人口數從未出現負成長，去每年平均增加飆破5千人，10年間達25%，突破4分之1，成長幅度驚人。

淡水區新移入人口，大多集中新市鎮區域，其中崁頂里1萬8千6百人、北投里1萬1千2百人及竿蓁里1萬1千1百多人，這三大里的人口數最多。

而新遷入崁頂里幸運成為第18萬人口的胡小姐表示，新大學時期就在淡水念書，成家之後，在淡水落地生根，因此戶政也給予簡單的慶祝。

淡水戶政所主任于英美指出，淡水過去十年由於新市鎮的開發，加速了淡水城市發展的動能，再加上相對親切的房價，對許多外來人口有極大的誘因，連過去最為在地人所擔憂的交通壅塞問題，都因為淡海輕軌的通車以及淡北道路通過環評即將動工的交通政策利多，以及市府相繼推出許多幸福政策措施，全方位照顧市民需求，打造幸福宜居城市，都成為加速人口移入的關鍵。

淡水 淡海輕軌

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