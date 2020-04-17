蘆洲鴨母港溝浮油再現 民眾心驚盼改善

新北市政府花大錢整治的蘆洲鴨母港溝，3月底才發生中油爆管汙染事件，近日又傳出河面有大片浮油，民眾質疑中油沒把之前的漏油清除乾淨。新北市議員李翁月娥通報環保局稽查檢測，檢測人員發現浮油並非柴油，而是一般的油漬。

環保局除了檢測浮油外，也檢測鴨母港溝的水質，發現河水的酸鹼度接近7，符合安全規範；另外用試劑快篩，也呈現代表安全的紫色。

新北市環保局科長曾士豪表示，採集水樣用PH試劑快篩，並無水質異常的情況，後續還是會對上游的事業及家戶進行稽查。

雖然鴨母港溝的水質符合安全標準，但河水黑臭、浮渣漂浮的問題嚴重，李翁月娥認為水利局截流不確實，才會讓上游的汙染物直接排放下來。

李翁月娥指出，同樣是整治河川，為何新莊中港大排水變得很清澈，而蘆洲鴨母港溝卻還是一樣的黑？希望水利局檢討改善，還給民眾乾淨的親水環境。