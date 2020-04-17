汐止濟德宮拜媽祖管制 限定20個人祭拜

新冠肺炎疫情延燒，汐止區公所這星期展開第二波的宮廟防疫宣導，區長陳健民再度前往各宮廟視察防疫狀況，除了一開始要求的戴口罩、量體溫、消毒，汐止區濟德宮針對進入宮廟拜媽祖信眾，採取總量管制、分段分流，以20個人為標準，祭拜完，再放第二批人減少群聚。

汐止區長陳健民指出，從過年後到現在其實一些防疫措施都在做一些調整，那宮廟是屬於民眾傳統上都會聚集的一個場域，所以，大家在進出宮廟的時候、包括宮廟在辦活動，都希望用所謂的總量管制、分段分流、還有單向進出的方式來引導民眾，希望人潮盡量少聚集。

汐止區濟德宮主委許仲宸表示，像媽祖生那天，信眾比較多，我們除了量體溫、要求戴口罩之外，廟裡也每小時消毒一次，讓信徒在這方面安心，那在防疫物資的部分，宮廟這邊也很願意提供政府協助，如果區公所這邊有需要、或是各里里民、里長有需要的時候，可以跟我們協商，那我們會提供一些防疫的用品。

許仲宸說，從之前疫情比較嚴重，區長有來宣導後，希望隨時做分流的動作，那我們也確實做到，進入宮廟以20個人為主，等20個人祭拜完，再放第二批人，那在戶外的部分，我們還是宣導大家1.5公尺的社交安全距離，那也希望大家一起防疫，媽祖的保佑讓疫情能夠消失。

陳健民表示，那我們也看到宮廟在辦活動也採取跟過去不一樣的方式來做因應，過去都會繞境採大規模的法會，會讓民眾在這樣的宗教慶典上大家都有參與感，那今年很感謝各宮廟對於防疫措施都很支持，也很感謝濟德宮對於市府的政策他們都全力配合，尤其在媽祖生取消繞境之後，改在廟埕讓民眾自由在這裡祝福媽祖聖誕千秋祈求平安之外，那廟方不管在量體溫、動線規劃都有配合防疫。