平溪往基隆免費巴士上路 民眾終不用轉車

新北市平溪區因為地勢多山，火車線也無法快速抵達附近的基隆市頗有不便，在新北市議員林裔綺與交通局、各區公所的努力下，促成東北角跨區的免費巴士開通，今(17)日平溪往返基隆的F825公車上路，不少民眾特地前來搭乘，紛紛稱讚地方爭取上的用心。

新北市議員林裔綺表示，東北角外三鄉地區距離大都市較遠，醫療及交通上都有相當多的不便，這次感謝市長侯友宜答應質詢時的承諾，在新北市交通局及各區公所的協調下，總算生出兩條跨區的免費巴士，F816公車串連貢寮澳底、雙溪到基隆市區，在4/6便已開通，而F825公車則是串聯平溪、雙溪與基隆市區，今天是開始上路的日子，相信能大大提升地方上就學回診的方便性。

平溪區長陳勝聰表示，F825公車在公所與各里里長討論下，目前停靠平溪、嶺腳、望古、南山坪、十分寮等站，途中行經暖暖區公所、八堵礦工醫院、基隆長庚醫院及基隆火車站，讓在地長者前往基隆就診更方便，減少轉車的舟車勞頓。

免費巴士在早上六七點第一班發車，特別會從十分接往雙溪高中再開去基隆，方便平溪區學子搭乘就學，第五班公車四五點時也是單純往返平溪雙溪提供學生下課接送，並無開往基隆，請民眾搭乘留意，平溪區內的民眾如在106線道上見到F825公車，也提供隨招隨停的服務，希望能方便行動不容易的老人家來搭乘。