民進黨新北主委僅何博文一人登記

民進黨新北市黨部主委余天任期屆滿，新主委參選登記今天傍晚截止，僅市議員何博文登記，先前表態參選的評議委員召集人陳建智確定繼續參選評委，退出角逐。何博文說，他要爭取更多年輕人入黨參與黨務，重新執政新北市、議員席次全壘打。

新北民進黨部主委本月6日起公告，13日起登記到今天，5月24日選出新主委。先前僅何博文、陳建智積極表態，但2人交情好，經過整合，決定由何博文參選。新、蘇系未派人參選，被猜測是回報立委選舉時何博文初選禮讓張宏陸，各方認為何博文能力、人和都沒有問題，可有效推動內部改革。

何博文說，他長期在中央、地方選舉輔選，對象不分派系，也長時間為民進黨辯護宣傳，當過中執委和黨部一級主管，了解黨務，未來希望爭取更多年輕人入黨，讓更多黨員接觸黨務，選舉有更好成績。

他說，他從媒體人轉換跑道從政，從不考量傳統派系，堅持顧大局、超越派系，2012年接受徵召參選艱困選區立委，一個背包、踩破數雙球鞋走遍北海岸，雖未當選卻大幅縮短藍綠得票差距，成功開拓深藍選區票源，鞏固總統得票；去年也考量大局選出立委初選，避免黨內分裂。