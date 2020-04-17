柯文哲任內委託研究花上億 王浩爆內容荒腔走板沒人看

北市府每年有大量市政相關委託研究案，北市議員王浩今天於議會質詢時質疑，這些委託研究從柯上任以來砸了上億元，卻乏人問津，很少有單位參考使用，有的研究結論更表明，尚無法進行趨勢分析，也沒任何具體政策建議，研究內容荒腔走板；對此，台北市長柯文哲表示，有地方怪怪，回去一定會查，查了就會改進。

根據科技部政府研究資訊系統資料顯示，104‬到108年，柯文哲上任後，北市府各局處送中央的委託研究案報告共有103件，總經費高達1億6589萬；委託案子最多的分別是研考會11件、交通局7件、翡管局6件，而研究經費預算最高的前五名則研考會968萬、交通局848萬、翡管局711萬、停管處620萬、稅捐處577萬。

王浩表示，103件研究案中，北市研考會有列管的只有61件，歷年研究經費共計6850萬元，但高達59件、超過9成以上沒有任何單位或民眾申請使用過；另外42件研究案則沒列管，經費卻高達9739萬元。

王浩舉例，體育局105到106年編列500萬元預算，委託台灣師範大學辦理「運動產業發展暨經濟分析」研究案，就不被研考會列管，內容本應是分析北市體育產業發展趨勢，作為未來市府運動發展政策的參考，研究結論卻表明尚無法對運動產業發展方向進行趨勢分析，也沒有任何具體政策建議。

針對研究內容，王浩批評是「荒腔走板」，但體育局視而不見，又編列109年到110年500萬元要繼續類似研究，「根本是把人民的納稅錢當兒戲」；不禁讓人質疑北市府還有多少委託研究案，花了市府大把預算，卻沒被列管、好好做，更別說研究結果乏人問津、利用，「柯市長，研究報告最重要的價值，是要有人看、利用」。

對此，柯文哲表示，研究報告確實應有人運用才有價值，他認為一定有地方怪怪，他回去會清查，查出原因就會改進。