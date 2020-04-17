議員送優酪乳祝黃珊珊健康 盼市府恢復學童每周牛奶

被認為是台北市長柯文哲「接班人」的副市長黃珊珊，近來疑因操勞過度而有發燒、上呼吸道症狀，甚至接連兩天取消公開行程；北市議員闕枚莎今天於議會質詢時，提到近來新冠肺炎疫情延燒，增加抵抗力有助防疫，要柯考慮恢復已取消的國小生每周1瓶牛奶或優酪乳、豆漿政策，讓孩童更健康，闕還準備2瓶優酪乳，大瓶的送黃珊珊，中瓶則送柯；柯則回應會考慮。

闕枚莎表示，根據調查，有近9成孩子喜歡每周有牛奶或優酪乳、豆漿喝，有8成5則希望恢復每周1瓶政策，優酪乳營養助消化，對孩子身體好，防疫期間，希望柯能照顧學童，考慮恢復每周免費1瓶牛奶或優酪乳政策。

另外，闕枚莎也指出，台南市上個月向教育部爭取在大型學校設置紅外線體溫偵測儀，依規定原本要1000人以上學校才能設置，僅51所受惠，經南市府爭取後，教育部同意調整補助方式，讓600人以上的學校都能使用紅外線體溫偵測儀，調整後再增加41校；為何北市門檻仍是1000人以上學校，教育局應該進一步爭取，讓更多學校有紅外線體溫偵測儀可用。