北流土地使用分區遭疑不實 柯文哲允檢討
台北市無黨籍議員林亮君指出，北流的土地使用分區為公園用地，卻被拿來建北流而非公園。柯文哲回應「我來的時候已經在蓋了所以不知道」，承諾會再檢視相關法律條件。
台北市議會今天召開第13屆第3次定期大會，台北市長柯文哲與市府各局處首長列席備詢並施政報告。
林亮君表示，台北流行音樂中心的土地使用分區為公園用地，當初市府用重劃名義與地主表示會用來蓋公園，因為地主要分攤公共建設的緣故讓市府不用花到錢，最後卻拿來蓋北流。
柯文哲指出，對於北流土地使用分區不知情，「我來的時候已經在蓋了所以我不知道」，並表示政府不會違法。
台北市工務局長林志峯表示，公園用地有很多種，多目標使用也符合法規。
林亮君要求變更北流土地使用分區。柯文哲回應「問題是都已經蓋好了」，並承諾回去檢視相關法律問題。
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