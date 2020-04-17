台南釋出1355防疫職缺 首波下周一上工

受新冠肺炎疫情影響，部分勞工減班休息或失業，台南市政府推動「防疫安心上工計畫」釋出200個職缺協助勞工就業，首波50名額將在下周一上工，另外，勞動部提供1155個「安心即時上工計畫」職缺給台南市，地方、中央合力共有1355個防疫職缺。

台南市長黃偉哲指出，市府推動「防疫安心上供計畫」200個職缺為全職工時，每月以工作不超過176小時為限，時薪158元，每月所得最高為2萬7808元，勞、健保另計。勞動部結合地方政府所推出的「安心即時上工計畫」職缺，每小時158元，每月最高工作80小時，最多核給1萬2640元，每人最長以補助6個月為限，台南市1155個工作機會為全台最多。

勞工局長王鑫基表示，市府首波釋出經發局、衛生局、觀旅局、民政局等50個職缺，報名就有819人，有些區公所釋出2名額即有百人競爭，透過徵選讓民眾原有的長才結合到防疫工作，達到適才任用，預計本月20日上工。

第2波市府職缺則從即日起報名，到22日截止，以紙本通訊限時掛號寄到台南市勞工局職訓就服中心報名，預計5月4日上工。釋出的防疫相關局處包括警察局、農業局、水利局、社會局、文化局、地政局、民政局、經發局、衛生局、觀旅局、教育局、都發局等，工作內容包含設施清潔消毒、出入口管制、防疫物資管理發放、防疫關懷宣導、電話諮詢等。

民眾若要報名勞動部職缺，可持身分證到勞動部雲嘉南分署就業中心登記，也可到台南市勞工局就服台報名。