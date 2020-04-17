校園反毒創意視頻賽使用抖音引疑慮 新北：停用

新北市政府教育局舉辦「校園反毒創意視頻競賽」，要求參賽者須下載並註冊「TikTok（抖音）」軟體遭批評，教育局今天發文要求停止使用該軟體，避免外界的資訊安全疑慮。

時代力量新北市黨部今天發新聞表示，新北市政府教育局日前公布「新北市中等學校109年校園反毒創意視頻競賽實施計畫」徵件規範及內容，要求參賽者下載TikTok抖音App並完成帳號註冊。

時代力量認為，任何來自中國的手機App都有可能成為中國政府進行間諜活動和滲透民意的工具。也有資料顯示，TikTok（抖音）會針對直播內容審查言論，美國的各軍種去年即陸續宣布全面禁用。

時代力量說，除了TikTok（抖音）外，還有許多軟體可製作出品質良好的影片，為何要求參賽者一定得使用TikTok（抖音），並註冊有資安疑慮的App，呼籲新北市政府要重視。

市府教育局今天表示，辦理反毒影音徵件比賽，16日接獲民眾反映使用抖音App疑恐有資安顧慮，教育局為把關資安，今天立即發文停止使用該軟體。

教育局說，本次活動開放使用抖音，原考量該軟體為一般普遍使用，有助校園反毒宣導。民眾反映有資安疑慮後，為避免爭議，已立即停止使用該軟體。活動未來將開放使用多元軟體製作影片投稿。